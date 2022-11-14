В России разработали независимую от GPS систему навигации. Она позволяет транспорту ориентироваться с помощью искусственного интеллекта, а также установленных на борту видеокамер. Машина или беспилотный ровер проезжают по определенному маршруту, искусственный интеллект распознает и классифицирует окружающие объекты — здания и их элементы, ограждения, дорожное полотно и прочее. После обучения транспортное средство готово к дальнейшей работе без необходимости использования GPS. Подробнее о системе визуальной навигации Авторадио рассказал представитель компании DRONESHUB Максим Томских:
"Это бортовой программно-аппаратный комплекс, позволяющий анализировать видеопоток, поступающий с бортовых видеокамер. И, распознавая изображения, распознавая окружающую обстановку, понимать, где он находится и выстраивать себе маршрут без применения GPS. Например, на ровере расположен бортовой компьютер системы видеокамер, которые позволяют ему анализировать видеопоток. И достаточно прокатить ровер по существующим маршрутам на территории предприятий или какого-то складского комплекса, и он запоминает эту дорогу, ориентируясь на существующие здания, строения, их элементы. И в дальнейшем может просто эти же маршруты повторить самостоятельно".
Применение системы визуальной навигации сейчас тестируется на складах больших предприятий.