В Китае на заводе Airbus началась сборка первого А321

"Я горжусь тем, что с тех пор, как в ноябре прошлого года мы объявили о наших планах стать заводом в Тяньцзине для производства самолетов A321, местная команда успешно завершила соответствующую работу по адаптации в соответствии с графиком, работая в тесном сотрудничестве с европейскими экспертами и нашими поставщиками, чтобы преодолеть влияние атипичной пневмонии коронавируса CoV -2",- сказал Джордж Сюй, исполнительный вице-президент Airbus и генеральный менеджер Airbus China.