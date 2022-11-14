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1 час назад

В Китае на заводе Airbus началась сборка первого А321

AirCargoNews.ru

9 ноября 2022 года на заводе Airbus в Тяньцзине, Китай, началась окончательная сборка первого самолета А321. В августе этого года местное предприятие провело работы по адаптации, чтобы подготовиться к окончательной сборке A321. Это первая крупная модернизация сборочной линии в городе с момента ее запуска в 2008 году.

В Китае на заводе Airbus началась сборка первого А321
Фото: AirCargoNewsAirCargoNews

"Я горжусь тем, что с тех пор, как в ноябре прошлого года мы объявили о наших планах стать заводом в Тяньцзине для производства самолетов A321, местная команда успешно завершила соответствующую работу по адаптации в соответствии с графиком, работая в тесном сотрудничестве с европейскими экспертами и нашими поставщиками, чтобы преодолеть влияние атипичной пневмонии коронавируса CoV -2",- сказал Джордж Сюй, исполнительный вице-президент Airbus и генеральный менеджер Airbus China.

Airbus имеет четыре завода по окончательной сборке семейства A320 по всему миру: Тулуза, Франция, Гамбург, Германия, Тяньцзинь, КНР, и Мобил, США. К концу 2022 года все эти предприятия будут адаптированы для сборки модели A321 в рамках промышленной стратегии по снижению рисков, связанных с разработкой и увеличением темпов производства A321.

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