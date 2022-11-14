Китай готовится к победе в космической схватке

Китайский авиасалон Airshow China 2022, который завершился в тихоокеанском Чжухае, стал крупнейшим в мире. Китайские госкомпании представили новейшие образцы авиационного вооружения.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Неудивительно, что самый горячий интерес к авиасалону проявили военные из Пентагона. Ведь уже сегодня большинство из китайских самолетов заступят на боевое дежурство. В том числе в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

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Дрон Wing Loong III способен пролететь 10 тысяч километров и несет до 16 ракет и бомб

Китайская государственная корпорация аэрокосмической и оборонной промышленности Aviation Industry Corporation of China (AVIC) представила на авиасалоне в Чжухае новейший вариант беспилотников Wing Loong III.

WL-3 - это беспилотный летательный аппарат средней высоты с длительным сроком службы. По размерам и летно-техническим характеристикам дрон значительно превосходит Wing Loong II, поступивший на вооружение в 2017 году.

Предыдущая модификация Wing Loong II имеет максимальный взлетный вес 4200 кг, может нести полезную нагрузку 400 кг. Ресурс полета - 32 часа, а дальность - до 2000 км.

Более новая модификация Wing Loong III имеет длину 12,2 м, высоту 4,3 м и размах крыльев 24 м, сообщает государственное издание China Daily. Беспилотник весит около 6200 кг и имеет максимальную грузоподъемность 2300 кг. Заявленный ходовой ресурс превышает 40 часов. а дальность действия - 10 тысяч км.

Конструктивно Wing Loong III - это среднекрылый моноплан с тонким фюзеляжем, который включает в себя выпуклую носовую часть, трехколесную ходовую часть, V-образное хвостовое оперение с рулями направления. Визуально дрон похож на афалину: в головном “горбе” расположена задняя антенна, атурель для электронно-оптической и инфракрасной разведки вынесена в подфюзеляжную часть.

Двигатель установлен в задней части, он приводит в движение пятилопастный пропеллер.

Кроме того, каждое крыло Wing Loong III имеет четыре точки крепления подкрылков для дополнительного вооружения и одну точку крепления на осевой линии фюзеляжа. Таким образом, дрон может нести до 16 ракет и бомб, пишут эксперты американского оборонного агентства Janes.

Предполагается, что Wing Loong III оснащен более мощным и усовершенствованным турбовинтовым двигателем китайского производства.

Многоцелевой дрон MD-22 сможет действовать в ближнем космосе

Китай также продемонстрировал на авиасалоне в Чжухае, как гиперзвуковые технологии будут использоваться в ближнем космосе. Фактически, речь идет о настоящих звездных войнах. Для Китая для таких войн будущего уже припасен беспилотник многоцелевого применения MD-22.

Разрабатывается он под эгидой Китайской академии наук (CAS). В разработке задействованы еще несколько НИИ, в том числе лаборатория высокотемпературной газовой динамики Института механики и Гуандунская академия аэрокосмических исследований.

Пока что иностранным журналистам доступны лишь фотоснимки MD-22 - о летно-технических параметрах космического дрона пока мало что известно.

Изображения MD-22 показывают, что он оснащен одним двигателем и почти плоским днищем. Беспилотник имеет укороченные дельтовидные крылья с высокой стреловидностью, V-образное оперение и соответствующие поверхности управления полетом (элероны).

Впускное отверстие двигателя расположено в подфюзеляжной части корпуса.

Концептуальная модель MD-22 имеет трехколесные шасси. По мнению аналитиков американского агентства Janes, именно это указывает на то, что MD-22 - многоразовый и многоцелевой беспилотник.

Дрон будет доставляться на суборбитальную высоту с помощью ракеты-носителя. MD-22 также будет обладать возможностями автономного взлета и посадки. Это, вероятно, могло бы позволить дрону садиться на обычных взлетно-посадочных полосах. Конструкция предназначена для поддержания устойчивости дрона при перегрузках до 6g.

В Китае сделан первый полностью автономный двигатель с управляемым вектором тяги

Кита, который ранее зависел от российских и американских двигательных технологий, теперь становится почти полностью автономным в двигателестроении. На авиашоу в Чжухае были представлены 2 турбовинтовых двигателя с изменяемым вектором тяги.

Разработаны они государственной корпорацией авиационных двигателей Китая AECC. Государственная газета Global Times сообщила, что новые двигатели двигателей являются частью семейства Taihang.

Авиасалон стал первым публичным показом в Китае двигателей с управляемым вектором тяги. Такие двигатели позволяют менять угловую скорость самолета. И ранее сообщалось, что они лишь находятся в разработке.

Американское оборонное агентство Janes сообщает, что новые двигатели Taihang технологически связана с двухвальным турбовинтовыми двигателем WS10, разработанным китайской государственной корпорацией Shenyang Liming Engine Manufacturing Company.

На авиасалоне в Чжухае представили прототипы нового двигатели Taihang в масштабе 1:2 с двумерным соплом в кормовой части. Конструктивно специфику двигателя журналистам, разумеется, не стали представлять - это военная тайна. Довольствоваться пришлось внешними атрибутами.

Система управления вектором тяги на этом двигателе состоит из четырех клиновидных конструкций. Верхние и нижние горизонтальные клиновидные закрылки перемещаются вдоль оси тангажа с помощью приводов. Это и позволяет направлять поток выхлопных газов в двух направлениях.