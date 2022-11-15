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1 час назад

Исследователи выяснили причину развития нейроковида

FBM.ruиещё 2

При наличии в организме человека инфекции COVID-19, люди зачастую теряют чувства вкуса и обоняния, а также испытывают проблемы с концентрацией внимания на протяжении длительного периода. Профессор Грегор Хаттер с группой исследователей из Базельского университета заявили, что имеют новые предположения относительно процесса развития нейроковида. Об этом пишет Involta media, ссылаясь на опубликованные в журнале Nature Communications результаты исследования.

Исследователи объяснили причину развития нейроковида
Фото: FBM.ruFBM.ru

Командой ученых были проведены исследования возможностей обнаружения нейроковида, а также вероятность степени тяжести нейроковида посредством взятия анализа спинномозговой жидкости и плазмы крови инициированных. По результатам проведенного исследования удалось выяснить, как предупредить развитие серьезных неврологических повреждений, вызванных COVID-19.

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В исследовании приняли участие 40 пациентов с COVID-19, у которых отмечалась различная степень неврологической симптоматики. Для выявления типичных изменений, связанных с нейроковидом, ученые проводили сравнительный анализ спинномозговой жидкости и плазмы крови этих людей с образцами из контрольной группы. Помимо этого, они также провели измерения структуры мозга инициированных, а затем опросили их уже спустя 13 месяцев после выздоровления для выявления каких-либо длительных симптомов. В группе с наиболее выраженными неврологическими симптомами ученые нашли связь с чрезмерным ответом иммунной сиситемы. С одной стороны, у перенесенных COVID-19 были отмечены признаки нарушения гематоэнцефалического барьера, что, по предположениям авторов исследования, скорее всего, было вызвано «цитокиновым штормом» — процесс, представляющий собой массивное высвобождение провоспалительных факторов для борьбы с вирусом.

Кроме того, исследователями также были обнаружены антитела, нацеленные на участки собственных клеток организма — иными словами, признаки аутоиммунной реакции. Также у перенесенных недуг людей отмечалась чрезмерная активация иммунных клеток, которые непосредственно отвечают за мозг – микроглии.

На следующем этапе исследования Хаттером и его командой было обнаружено, что у пациентов с ярко выраженными нейроковидными симптомами объемы мозга были меньше, нежели у здоровых людей, в некоторых участках мозга, в частности в обонятельной коре, которая отвечает за обоняние. Благодаря выявленным биомаркерам можно выбрать потенциальную стратегию лечения, направленную на предупреждение косвенного ущерба от COVID-19. Фактор MCP-3, представляющий собой один из биомаркеров, который был идентифицирован в крови, играет значительную роль в чрезмерном ответе иммунной системы, и по мнению Хаттера, есть возможность подавить данный фактор с помощью лекарственных препаратов.

Наука и техника,COVID-19,
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