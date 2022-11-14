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41 минуту назад

Украина рассказала, какую программу используют российские хакеры

Ferra.ru

Журналисты узнали, что российские хакеры-активисты заразили несколько украинских организаций новой разновидностью программы-вымогателя под названием Somnia. Она шифрует файлы в системе и вызывает проблемы в работе.

Украина рассказала, какую программу используют российские хакеры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации Украины (CERT-UA) подтвердила атаки. Их приписывают хакерской группе From Russia with Love (FRwL), также известно как Z-Team. Группа ранее сообщала о создании программы-вымогателя Somnia в Telegram и даже публиковала доказательства атак на производителей танков для Украины. Однако до сегодняшнего дня страна не подтверждала никаких успешных атак со стороны хакерской группы.

По данным CERT-UA, хакеры используют поддельные сайты, имитирующие программное обеспечение Advanced IP Scanner, чтобы обманным путём заставить сотрудников украинских организаций загрузить вредоносную программу. На самом деле установщик заражает систему ПО Vidar, которое крадёт данные сеанса Telegram жертвы, чтобы получить контроль над учётной записью. Далее хакеры получают ещё больше контроля над компьютерной системой.

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