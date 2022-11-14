Украина рассказала, какую программу используют российские хакеры

Журналисты узнали, что российские хакеры-активисты заразили несколько украинских организаций новой разновидностью программы-вымогателя под названием Somnia. Она шифрует файлы в системе и вызывает проблемы в работе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации Украины (CERT-UA) подтвердила атаки. Их приписывают хакерской группе From Russia with Love (FRwL), также известно как Z-Team. Группа ранее сообщала о создании программы-вымогателя Somnia в Telegram и даже публиковала доказательства атак на производителей танков для Украины. Однако до сегодняшнего дня страна не подтверждала никаких успешных атак со стороны хакерской группы.