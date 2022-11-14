Мошенники начали воровать аккаунты россиян с помощью оскорблений

Новые схемы атак обнаружили в «Лаборатории Касперского». Если человек переходит в профиль пользователя, оставившего оскорбительный комментарий, он видит, что страница закрыта, но в шапке есть ссылка — якобы на аккаунт в другой социальной сети. Если же перейти по ссылке, пользователь попадает на страницу авторизации. При вводе там учётных данных они попадают в руки мошенников.