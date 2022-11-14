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53 минуты назад

Мошенники начали воровать аккаунты россиян с помощью оскорблений

Ferra.ru

Журналисты рассказали о новом способе кражи аккаунтов социальных сетей. Мошенники оставляют оскорбительные комментарии под фотографиями, надеясь поймать доверчивых пользователей.

Мошенники начали воровать аккаунты россиян с помощью оскорблений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новые схемы атак обнаружили в «Лаборатории Касперского». Если человек переходит в профиль пользователя, оставившего оскорбительный комментарий, он видит, что страница закрыта, но в шапке есть ссылка — якобы на аккаунт в другой социальной сети. Если же перейти по ссылке, пользователь попадает на страницу авторизации. При вводе там учётных данных они попадают в руки мошенников.

В «Лаборатории Касперского» рассказали и о другой схеме. Мошенники отправляют человеку в Telegram сообщение якобы от службы поддержки мессенджера. В сообщении жертву просят перейти по ссылке для верификации данных. Далее всё повторяется: если ввести данные, их получат злоумышленники.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
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