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45 минут назад

Выпускники пермского политеха создали уникальный полимерный 3D-принтер

Газета.Ruиещё 1

Компания F2 innovations, основателями которой являются выпускники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), представила уникальный гранульный 3D-принтер F2 Gigantry с самой большой областью печати. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители ПНИПУ.

Выпускники пермского политеха создали уникальный полимерный 3D-принтер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«F2 Gigantry представляет собой открытый портал с экструдером [часть 3D принтера, которая расплавляет полимер и, двигаясь по определенной траектории, выращивает модель слой за слоем], способным создавать детали до 4 метров в длину, 2 метра в ширину и 1 метр в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем», — говорится в описании разработки.

Такой принтер позволит предприятиям создавать крупногабаритные детали быстро и дешево — издержки при этом сокращаются до 40 раз. F2 Gigantry изначально был создан как персональный заказ для авиастроительной области, но может применять в любой сфере производства, включая оборонно-промышленную.

F2 Gigantry на 90% состоит из российских комплектующих и находится на этапе сертификации.

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