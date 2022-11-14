Выпускники пермского политеха создали уникальный полимерный 3D-принтер

«F2 Gigantry представляет собой открытый портал с экструдером [часть 3D принтера, которая расплавляет полимер и, двигаясь по определенной траектории, выращивает модель слой за слоем], способным создавать детали до 4 метров в длину, 2 метра в ширину и 1 метр в высоту. Технология позволяет печатать полимерными гранулами с производительностью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьем», — говорится в описании разработки.