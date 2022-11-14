В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: Apple создаст видеосервис для своей гарнитуры смешанной реальности

Газета.Ru

Компания Apple нанимает на работу ряд новых сотрудников, которые будут тесно вовлечены в продвижение первой гарнитуры смешанной реальности бренда, которая на данный момент находится в разработке. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple создаст «3D-мир смешанной реальности» для своего нового гаджета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, Apple ищет инженеров для создания видеосервиса, контент внутри которого можно будет смотреть прямо в виртуальной реальности. Кроме того, компании требуется специалист для «создания 3D-мира», что намекает на скорое появление новой метавселенной — похожими разработками занимается компания Марка Цукерберга Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Между тем, как указывает Bloomberg, Apple вряд ли будет использовать именно этот термин. Ранее вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак заявил о том, что «метавселенная» — это слово, которое я никогда не буду употреблять».

По последним слухам, гарнитуру смешанной реальности от Apple представят весной 2023 года. Известно, что эксклюзивным партнером Apple по сборке XR-гарнитуры станет компания Pegatron.

Наука и техника,Марк Цукерберг,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители