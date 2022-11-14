Apple создаст «3D-мир смешанной реальности» для своего нового гаджета

Компания Apple нанимает на работу ряд новых сотрудников, которые будут тесно вовлечены в продвижение первой гарнитуры смешанной реальности бренда, которая на данный момент находится в разработке. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Apple ищет инженеров для создания видеосервиса, контент внутри которого можно будет смотреть прямо в виртуальной реальности. Кроме того, компании требуется специалист для «создания 3D-мира», что намекает на скорое появление новой метавселенной — похожими разработками занимается компания Марка Цукерберга Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Между тем, как указывает Bloomberg, Apple вряд ли будет использовать именно этот термин. Ранее вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак заявил о том, что «метавселенная» — это слово, которое я никогда не буду употреблять».