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9 минут назад

Раскрыта причина, по которой iPhone 15 Ultra будет стоить дороже iPhone 14 Pro Max

Ferra.ru

По всей видимости, в 2023 году нам не стоит ждать анонса iPhone 15 Pro Max. Вместо него мы получим совершенно новую модель — iPhone 15 Ultra.

Раскрыта причина, по которой iPhone 15 Ultra будет стоить дороже iPhone 14 Pro Max
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным инсайдера LeaksApplePro, «производство» данного устройства обойдётся куда дороже, чем того же iPhone 14 Pro Max. В связи с этим, стоит ожидать увеличения цены на самый дорогой iPhone 2023 года.

К сожалению, о каком именно увеличении стоимости идёт речь, инсайдер не сообщил.

Напомним, что в следующем году Apple представит и более привычные модели смартфонов: iPhone 15, 15 Pro и 15 Plus. Правда, судьба последнего устройства в списке под вопросом — уж слишком непопулярным оказалась Plus-версия актуального iPhone.

Наука и техника,Apple,
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