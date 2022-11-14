Раскрыта причина, по которой iPhone 15 Ultra будет стоить дороже iPhone 14 Pro Max

По всей видимости, в 2023 году нам не стоит ждать анонса iPhone 15 Pro Max. Вместо него мы получим совершенно новую модель — iPhone 15 Ultra.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным инсайдера LeaksApplePro, «производство» данного устройства обойдётся куда дороже, чем того же iPhone 14 Pro Max. В связи с этим, стоит ожидать увеличения цены на самый дорогой iPhone 2023 года.

К сожалению, о каком именно увеличении стоимости идёт речь, инсайдер не сообщил.