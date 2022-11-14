Цену первого AR/VR-шлема Apple в 3000 долларов назвали оправданной

Не так давно инсайдеры раскрыли сроки начала производства первой AR/VR-гарнитуры Apple. По их словам, произойти это должно уже в марте 2023 года.

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Теперь же популярный журналист отметил, что устройство хоть и будет дорогим, но эта цена более чем оправдана. Речь идёт об авторе Bloomberg Марке Гурмане. По его словам, новинка Apple будет стоить около 3000 долларов.

Это продукт высокого класса будет оснащён чипом уровня M2, более 10 камерами, расположенными снаружи и внутри устройства, и дисплеями с самым высоким разрешением, которые когда-либо использовались в гарнитурах массового рынка. Марк Гурман