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15 минут назад

Цену первого AR/VR-шлема Apple назвали оправданной. Гарнитура будет стоить около 3000 долларов

Ferra.ru

Не так давно инсайдеры раскрыли сроки начала производства первой AR/VR-гарнитуры Apple. По их словам, произойти это должно уже в марте 2023 года.

Цену первого AR/VR-шлема Apple в 3000 долларов назвали оправданной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же популярный журналист отметил, что устройство хоть и будет дорогим, но эта цена более чем оправдана. Речь идёт об авторе Bloomberg Марке Гурмане. По его словам, новинка Apple будет стоить около 3000 долларов.

Это продукт высокого класса будет оснащён чипом уровня M2, более 10 камерами, расположенными снаружи и внутри устройства, и дисплеями с самым высоким разрешением, которые когда-либо использовались в гарнитурах массового рынка. Марк Гурман

Всё это говорит нам о том, что Apple AR/VR будет вполне самостоятельным устройством, не требующим подключения к компьютеру или ноутбуку. В то же время его производительность будет эквивалентна портативному компьютеру Mac.

Наука и техника,Apple,
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