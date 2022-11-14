Илон Маск на G20 рассказал о своем представлении будущего

Генеральный директор Tesla и новый владелец Twitter Илон Маск, выступая по видеосвязи на конференции в рамках саммита G20, предложил свое видение будущего, включающее подземные туннели, инопланетян и ракетный туризм, пишет портал Tempo.co.
По мнению предпринимателя, в будущем он видит реализацию борьбы с пробками с помощью туннелей, вырытых глубоко под землей, путешествиях на ракете вокруг земли быстрее чем за час и контакт с внеземной жизнью.
«Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет», — заявил миллиардер.
По словам Маска, подземные туннели перспективнее для борьбы с пробками, чем летающие автомобили, так как автомобили «упадут вам на голову» и будут плохо сказываться на конфиденциальности прохожих.
По сообщению издания, во время обращения Маска на видео слушатели видели только лицо и руки докладчика, остальной экран был черным. Предприниматель пояснил, что за три минуты до звонка у него отключили электричество, и добавил, что видит иронию разговора про энергетическое будущее «при свечах».