В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали признаки «скорой смерти» смартфона

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток рассказал, по каким признакам можно понять, что батарея смартфона скоро выйдет из строя.

Россиянам назвали признаки «скорой смерти» смартфона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существенно снижают срок работоспособности батареи плохие условия эксплуатации: перегрев, прямое солнце, использование «неродных» зарядных устройств», – пишут СМИ.

По словам Чертока, существует несколько признаков, которые могут указывать на износ аккумулятора смартфона. В частности, среди них: быстрая разрядка, перегрев устройства при заряде-разряде, а также деформация корпуса.

В разговоре с агентством «Прайм» эксперт отметил, что срок службы аккумулятора у брендовых моделей смартфонов обычно составляет более двух лет, в тов время как недорогие устройства могут выйти из строя уже через год активной эксплуатации.

Ранее «ФедералПресс» писал, как узнать, шпионит ли смартфон.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители