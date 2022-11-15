Россиянам назвали признаки «скорой смерти» смартфона

По словам Чертока, существует несколько признаков, которые могут указывать на износ аккумулятора смартфона. В частности, среди них: быстрая разрядка, перегрев устройства при заряде-разряде, а также деформация корпуса.

В разговоре с агентством «Прайм» эксперт отметил, что срок службы аккумулятора у брендовых моделей смартфонов обычно составляет более двух лет, в тов время как недорогие устройства могут выйти из строя уже через год активной эксплуатации.