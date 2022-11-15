Россиянам назвали признаки «скорой смерти» смартфона

Руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток рассказал, по каким признакам можно понять, что батарея смартфона скоро выйдет из строя.
«Существенно снижают срок работоспособности батареи плохие условия эксплуатации: перегрев, прямое солнце, использование «неродных» зарядных устройств», – пишут СМИ.
По словам Чертока, существует несколько признаков, которые могут указывать на износ аккумулятора смартфона. В частности, среди них: быстрая разрядка, перегрев устройства при заряде-разряде, а также деформация корпуса.
В разговоре с агентством «Прайм» эксперт отметил, что срок службы аккумулятора у брендовых моделей смартфонов обычно составляет более двух лет, в тов время как недорогие устройства могут выйти из строя уже через год активной эксплуатации.
Ранее «ФедералПресс» писал, как узнать, шпионит ли смартфон.