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28 минут назад

Как определить, из какой страны продавец привёз вам iPhone в Россию

Ferra.ru

Если вам интересно, из какой страны ваш айфон был ввезён в Россию, то понять это можно из данных в настройках смартфона. К тому же много времени это всё не займёт.

Как определить, из какой страны продавец привёз вам iPhone в Россию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Итак, если вы хотите проверить, из какой страны ваш iPhone попал в Россию, то проделайте эти несколько шагов.

Зайдите в «Настройки» смартфона. Перейдите в пункт «Основные».

Далее нажмите на «Об этом устройстве». Обратите внимание на буквы, которые находятся в конце номера модели. Они показывают, для какой страны изначально предназначался ваш iPhone. Например, RU/RS - Россия, LL - США, AB/AE - ОАЭ, TH - Таиланд, J - Япония, CH - Китай.

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