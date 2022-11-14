Как определить, из какой страны продавец привёз вам iPhone в Россию

Если вам интересно, из какой страны ваш айфон был ввезён в Россию, то понять это можно из данных в настройках смартфона. К тому же много времени это всё не займёт.
Итак, если вы хотите проверить, из какой страны ваш iPhone попал в Россию, то проделайте эти несколько шагов.
Зайдите в «Настройки» смартфона. Перейдите в пункт «Основные».
Далее нажмите на «Об этом устройстве». Обратите внимание на буквы, которые находятся в конце номера модели. Они показывают, для какой страны изначально предназначался ваш iPhone. Например, RU/RS - Россия, LL - США, AB/AE - ОАЭ, TH - Таиланд, J - Япония, CH - Китай.