Honor раскрыла внешний вид смартфона Honor 80

Ожидается, что смартфонов в линейке будет три — Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro. Задняя панель гаджетов практически не отличается от серии Honor 70 — изменилась только текстура спинки, напоминающая волны, а также блок камер, который теперь вписан в «восьмерку». Изменения затронули переднюю панель смартфонов — теперь на ней есть вырез в стиле моделей Apple iPhone 14 Pro. Также стоит отметить скругленные края экрана.