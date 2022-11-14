Компания Илона Маска SpaceX купила рекламу у его же соцсети Twitter

SpaceX разместила крупный заказ на рекламу в Twitter. Ранее купивший соцсеть владелец космической компании Илон Маск признал, что из Twitter стали уходить рекламодатели.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Заказ касается системы спутникового интернета Starlink. Согласно отчёту CNBC, покупка одного из этих рекламных пакетов обойдётся в огромную сумму в 250 000 долларов США.