Компания Илона Маска SpaceX купила рекламу у его же соцсети Twitter

SpaceX разместила крупный заказ на рекламу в Twitter. Ранее купивший соцсеть владелец космической компании Илон Маск признал, что из Twitter стали уходить рекламодатели.
Заказ касается системы спутникового интернета Starlink. Согласно отчёту CNBC, покупка одного из этих рекламных пакетов обойдётся в огромную сумму в 250 000 долларов США.
Теперь пользователи Twitter могут ожидать увидеть рекламу бренда Starlink в первые три раза, когда они откроют приложение. Правда, пока это ограничено Австралией и Испанией.