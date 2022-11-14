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1 час назад

Мощные смартфоны OnePlus и Oppo сравнили по скорости работы в системе

Ferra.ru

На YouTube-канале Techniqued узнали, какой смартфон работает быстрее: Oppo Reno 8 Pro с процессором Dimensity 8100 или OnePlus 10T на базе Snapdragon 8+ Gen 1. Для этого на этих устройствах запускали различные игры и приложения.

Мощные смартфоны OnePlus и Oppo сравнили по скорости работы в системе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил по скорости запуска игр и приложений Oppo Reno 8 Pro (12 ГБ ОЗУ, Dimensity 8100) и OnePlus 10T (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8+ Gen 1). Очевидно, что гораздо мощнее за счёт процессора будет смартфон OnePlus 10T, но насколько?

Как ни странно, игра Asphalt 9 открылась быстрее на Oppo Reno 8 Pro с Dimensity 8100. Скорее всего, это связано с лучшей оптимизацией этой игры. А вот в Call of Duty быстрее уже был OnePlus 10T.

Быстрее также запускались на OnePlus такие приложения, как Play Store, Chrome, Twitter, Instagram*, Spotify, Amazon, YouTube? Google Maps. При этом Facebook* открылся практически одновременно на обоих аппаратах. Также одновременно загрузились «Настройки» и «Менеджер файлов», приложение камеры.

Вывод

Очевидно, что смартфон OnePlus 10T по скорости запуска приложений и игр имеет преимущество над Oppo Reno 8 Pro. Связано это с тем, что на нём установлен более мощный процессор. Правда, в целом разница между устройствами с точки зрения скорости совсем незначительная.

*принадлежит Meta - организации, которая признана экстремистской. Её деятельность запрещена на территории России.

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