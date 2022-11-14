Huawei увеличил поставки смартфонов в Россию

Они ощутимо выросли за девять месяцев с начала января — в основном, в третьем квартале.

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Ретейлеры уточняют, что поставки проводят через параллельный импорт, однако Huawei продолжает маркетинговую активность в нашей стране.

С отчётом аналитического центра GS Group ознакомилось издание «Коммерсантъ». По сведениям компании, за этот период в страну импортировано больше полумиллиона смартфонов Huawei.

Импорт других китайских брендов — ZTE и Honor — в марте прекратился, а их доля в поставках за девять месяцев составила по 1,5%.