Huawei увеличил поставки смартфонов в Россию

Они ощутимо выросли за девять месяцев с начала января — в основном, в третьем квартале.
Ретейлеры уточняют, что поставки проводят через параллельный импорт, однако Huawei продолжает маркетинговую активность в нашей стране.
С отчётом аналитического центра GS Group ознакомилось издание «Коммерсантъ». По сведениям компании, за этот период в страну импортировано больше полумиллиона смартфонов Huawei.
Импорт других китайских брендов — ZTE и Honor — в марте прекратился, а их доля в поставках за девять месяцев составила по 1,5%.
Первое место по поставкам смартфонов в Россию занимает Xiaomi с долей 35%, на втором месте остаётся Samsung с 15%, хотя её поставки в штуках год к году сократились на 63%. На третьем месте оказался производитель Realme.