В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
7 минут назад

Huawei впервые с 2019 года увеличил поставки смартфонов в Россию

Говорит Москва

Они ощутимо выросли за девять месяцев с начала января — в основном, в третьем квартале.

Huawei увеличил поставки смартфонов в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ретейлеры уточняют, что поставки проводят через параллельный импорт, однако Huawei продолжает маркетинговую активность в нашей стране.

С отчётом аналитического центра GS Group ознакомилось издание «Коммерсантъ». По сведениям компании, за этот период в страну импортировано больше полумиллиона смартфонов Huawei.

Импорт других китайских брендов — ZTE и Honor — в марте прекратился, а их доля в поставках за девять месяцев составила по 1,5%.

Первое место по поставкам смартфонов в Россию занимает Xiaomi с долей 35%, на втором месте остаётся Samsung с 15%, хотя её поставки в штуках год к году сократились на 63%. На третьем месте оказался производитель Realme.

Наука и техника,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители