Омские учёные придумали быстрого уборщика космического мусора

- Если раскрутить связку "разгонный блок - трос - ОКМ" относительно её центра масс, центробежные силы растягивают разгонный блок и мусор в противоположные стороны. Прилагая тягу разгонного блока по направлению натяжения троса в сторону ОКМ, мы смещаем всю связку в нужном направлении и получаем дополнительный инерционный импульс для упрощения движения, - объясняет профессор кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Валерий Трушляков. - Прямых аналогов нашему подходу на сегодня в мире нет. Придуманная связка движений разных типов никогда не применялась ранее. Разработка защищена российским патентом, в настоящее время мы работаем над её реализацией в рамках программ международного сотрудничества с университетами Китая и Индии.