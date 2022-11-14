Омские учёные придумали быстрого уборщика космического мусора

В Политехе разработали буксир, позволяющий уносить с земной орбиты мусор с большей скоростью и с меньшими энергозатратами.
Учёные ОмГТУ спроектировали аппарат для буксировки объёмного космического мусора (ОКМ) нового типа. Специалисты объединили два имеющихся типа транспортировки ОКМ (тянущую и толкающую), взяв от каждого их преимущества, и получили новую технологию - толкающую буксировку на тросе. По словам авторов, такой подход отличается скоростью работы и значительной экономией энергоресурсов.
- Если раскрутить связку "разгонный блок - трос - ОКМ" относительно её центра масс, центробежные силы растягивают разгонный блок и мусор в противоположные стороны. Прилагая тягу разгонного блока по направлению натяжения троса в сторону ОКМ, мы смещаем всю связку в нужном направлении и получаем дополнительный инерционный импульс для упрощения движения, - объясняет профессор кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Валерий Трушляков. - Прямых аналогов нашему подходу на сегодня в мире нет. Придуманная связка движений разных типов никогда не применялась ранее. Разработка защищена российским патентом, в настоящее время мы работаем над её реализацией в рамках программ международного сотрудничества с университетами Китая и Индии.
Буксир движется по эллиптической орбите, "подпрыгивая" к объекту с мусором для захвата и затем унося его в плотные слои атмосферы, где он сгорает. Аппарат двигается вдвое быстрее своих аналогов и выводится на орбиту с меньшими энергозатратами - на ракете самого лёгкого класса. Ещё одно преимущество новой разработки заключается в том, что для её реализации достаточно уже существующих космических технологий.
Статья о разработке опубликована в журнале Acta Astronautica, издаваемом под эгидой Международной академии астронавтики. Сейчас научный коллектив продолжает наземное экспериментальное моделирование. Проект планируется реализовать в международном масштабе при поддержке Российского научного фонда, Министерства науки и образования РФ и госкорпорации Роскосмос.