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1 час назад

Forbes: Хакеры продают взломанную базу данных сервиса аренды электросамокатов Whoosh

FBM.ruиещё 1

Согласно сведениям издания Forbes, хакерский форум начал продажу базы данных, которая принадлежит сервису краткосрочной аренды электрических самокатов Whoosh. Было отмечено, что в базе имеется приблизительно 7,3 миллиона записей. По информации SecurityLab.ru, соответствующая база актуальна на ноябрь нынешнего года.

Хакеры продают взломанную базу данных сервиса Whoosh
Фото: FBM.ruFBM.ru

Следует отметить, что в базе Whoosh представлены электронные почты, номера телефонов, ФИО и некоторые данные банковских карт. Утечка базы данных сервиса электрических самокатов затронула достаточно большую часть российских граждан, которые пользовались такими услугами.

Согласно заявлениям сервиса аренды самокатов Whoosh, компания сумела в текущем месяце обнаружить и предотвратить хакерскую атаку и утечку информации миллионов российских пользователей, которые вносили свои личные сведения на платформу. В правоохранительные органы было подано заявление о расследовании произошедшего.

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