Хакеры продают взломанную базу данных сервиса Whoosh

Согласно сведениям издания Forbes, хакерский форум начал продажу базы данных, которая принадлежит сервису краткосрочной аренды электрических самокатов Whoosh. Было отмечено, что в базе имеется приблизительно 7,3 миллиона записей. По информации SecurityLab.ru, соответствующая база актуальна на ноябрь нынешнего года.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Следует отметить, что в базе Whoosh представлены электронные почты, номера телефонов, ФИО и некоторые данные банковских карт. Утечка базы данных сервиса электрических самокатов затронула достаточно большую часть российских граждан, которые пользовались такими услугами.