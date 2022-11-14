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1 час назад

Эксперт Магомедов: случайно коснувшись экрана смартфона можно перейти по вредоносной ссылке

Газета.Ruиещё 2

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил в беседе с агентством «Прайм», что случайные прикосновения к смартфону могут обернуться негативными последствиями.

Россиянам раскрыли опасность случайных касаний смартфона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В частности, случайные нажатия на экран возможны при разговоре по телефону. Кроме того, разблокированный смартфон, который находится в сумке или кармане, может набрать сообщения или открыть ненужные приложения. Таким образом, есть риск поделиться личной информацией. Также во время чтения или игр можно неосторожно «смахнуть» поступившее уведомление и перейти по вредоносной ссылке.

Проблема, по словам Магомедова, решается просто: в настройках следует активировать специальный режим. Он может назваться «Защита от случайного касания» или «Предупреждение непроизвольных действий».

«Работа карманного режима зависит от датчика приближения: когда напротив датчика появляется какой-либо загораживающий предмет (рука, ухо, ткань брюк и т.д.), экран блокируется и гаснет», -— добавил специалист.

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