Россиянам раскрыли опасность случайных касаний смартфона

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил в беседе с агентством «Прайм», что случайные прикосновения к смартфону могут обернуться негативными последствиями.

В частности, случайные нажатия на экран возможны при разговоре по телефону. Кроме того, разблокированный смартфон, который находится в сумке или кармане, может набрать сообщения или открыть ненужные приложения. Таким образом, есть риск поделиться личной информацией. Также во время чтения или игр можно неосторожно «смахнуть» поступившее уведомление и перейти по вредоносной ссылке.