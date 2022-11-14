Выявлена оптимальная для сохранения окружающей среды диета

Ученые из Гарвардской школы здоровья выявили оптимальную для сохранения окружающей среды диету. Оказалось, что выбор в пользу здорового питания с преобладанием растительных продуктов приводит к снижению выбросов парниковых газов. Выводы исследования описаны в статье в журнале The Lancet Planetary Health.

Фото: ТАСС ТАСС

Специалисты изучили связь потребления пищи более чем 65 тысячами участников с последствиями для их здоровья, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний, и воздействием на окружающую среду.

Авторы дифференцировали схемы питания на основе растений и охарактеризовали рацион участников, используя различные диетические индексы, в том числе индексы здорового и нездорового питания. Более высокие баллы по индексу нездоровой растительной диеты говорили о более высоком потреблении рафинированных злаков, сладких напитков, фруктовых соков, картофеля и сладостей. Повышенные показатели по индексу здорового растительного питания указывали на потребление овощей, фруктов, цельного зерна, орехов, бобовых, растительных масел и чая или кофе.