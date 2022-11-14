Huawei представила смарт-очки Vision

Во время мероприятия World VR Industry 2022 компания Huawei представила свои «умные» очки Huawei Vision Glass.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Особенности

По своему дизайну Huawei Vision Glass напоминают очки дополненной реальности. В устройстве отсутствует память и собственный процессор.

Huawei Vision Glass оснащены двумя Micro-OLED дисплеями, которые образуют большой виртуальный 120-дюймовый экран с разрешением 1080p, максимальной яркостью 480 нит и 90% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Также есть сертификат низкого излучения синего света TÜV Rheinland.

Ещё одно интересное дополнение – ультратонкие смарт-колонки, а также возможность коррекцию миопии в диапазоне от 0 до 500 градусов. Другими словами, можно регулировать до 500 диоптрий преломляющей силы. Huawei Vision Glass можно подключить при помощи кабеля с коннектором USB Type-C.

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