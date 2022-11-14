В Google Chrome появилась полезная функция

В браузере Google Chrome появилась функция, которая позволяет сохранять группы вкладок на панели закладок. Благодаря этому можно быстро получать доступ к нужным страницам.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока функция тестируется в настольной версии браузера Google Chrome Canary 110. Самое важное, что сохранённая группа вкладок не будет удалена с панели закладок при перезапуске браузера.