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39 минут назад

Мошенники крадут аккаунты россиян в соцсетях при помощи оскорбительных комментариев

Газета.Ruиещё 1

Интернет-мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в социальных сетях, сообщает газета «Известия». На этот раз в качестве приманки они используют комментарии с оскорблениями, которыми размещаются под фотографиями жертвы.

Мошенники стали по-новому красть аккаунты россиян в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злоумышленник пишет такой комментарий в расчете привлечь внимание владельца, заявила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Жертва, которая хочет поквитаться с обидчиком, переходит в его профиль, видит, что он закрыт, но находит в нем активную ссылку на аккаунт в другой социальной сети. Пользователь переходит по фейковой ссылке и находит там похожую на оригинальную страницу авторизации. Он вводит свои личные данные для входа, которые уходят мошенникам.

Как сообщили опрошенные газетой ИБ-эксперты, в дальнейшем злоумышленники могут потребовать выкуп за украденный аккаунт, слить данные жертвы, а также действовать от лица взломанного пользователя для осуществления новых схем мошенничества.

Наука и техника,Ольга Свистунова,Лаборатория Касперского,
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