Мошенники стали по-новому красть аккаунты россиян в соцсетях

Интернет-мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в социальных сетях, сообщает газета «Известия». На этот раз в качестве приманки они используют комментарии с оскорблениями, которыми размещаются под фотографиями жертвы.

Злоумышленник пишет такой комментарий в расчете привлечь внимание владельца, заявила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Жертва, которая хочет поквитаться с обидчиком, переходит в его профиль, видит, что он закрыт, но находит в нем активную ссылку на аккаунт в другой социальной сети. Пользователь переходит по фейковой ссылке и находит там похожую на оригинальную страницу авторизации. Он вводит свои личные данные для входа, которые уходят мошенникам.