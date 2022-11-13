Ученые выяснили, как древние египтянки просили богов о защите во время родов

Ученые из Университета Миссури в Сент-Луисе и Университета Джонса Хопкинса обнаружили татуировки на телах женщин, живших в Египте тысячи лет назад, которые могли служить защитой во время родов. Исследование опубликовано в The Journal of Egyptian Archaeology.

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Более ста лет назад археологи обнаружили древний египетский город Дейр-эль-Медина неподалеку от берегов Нила. Предыдущие исследования показали, что в городе жили семьи мужчин, стровших гробницы для египетской королевской семьи.

На телах двух женщин из этого поселения ученые обнаружили следы татуировок. На шее одной из них, чьи бинты были развернуты расхитителями гробниц, им удалось распознать символы чаши, ритуала очищения и изображение египетского бога Беса — защитника женщин и детей, прежде всего, во время родов.

Вторую мумию, все еще завернутую в бинты, изучали с помощью инфракрасного сканирования. На ее теле нашли символ Уаеджат (глаз Гора) и изображение Беса в короне из перьев. Также на теле женщины имелась зигзагообразная линия под другими фигурами, которая, вероятно, представляли собой водоем, куда люди того времени ходили, чтобы охладиться, а иногда и облегчить боль, например, при родах.