В WhatsApp для Android появилась новая функция

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.24.18 появился новый режим, который позволяет использовать одну учетную запись сразу на нескольких устройствах под управлением ОС от Google. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Отмечается, что новая функция получила название «Привязать устройство». Найти ее можно в настройках мессенджера. После активации на экране гаджета появляется QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона или планшета, что позволит автоматически войти в аккаунт.

По данным WABetaInfo, в новом режиме к одной учетной записи одновременно можно подключить до четырех смартфонов или планшетов. При этом на всех устройствах автоматически синхронизируются новые сообщения и уже имеющиеся истории переписок.