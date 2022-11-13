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53 минуты назад

В WhatsApp добавили режим совместного использования одного аккаунта на разных смартфонах

Газета.Ru

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.24.18 появился новый режим, который позволяет использовать одну учетную запись сразу на нескольких устройствах под управлением ОС от Google. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp для Android появилась новая функция
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что новая функция получила название «Привязать устройство». Найти ее можно в настройках мессенджера. После активации на экране гаджета появляется QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона или планшета, что позволит автоматически войти в аккаунт.

По данным WABetaInfo, в новом режиме к одной учетной записи одновременно можно подключить до четырех смартфонов или планшетов. При этом на всех устройствах автоматически синхронизируются новые сообщения и уже имеющиеся истории переписок.

Бета-версию 2.22.24.18 можно скачать из Google Play. Правда, на данный момент она доступна не во всех странах. В WABetaInfo считают, что со временем функция «Привязать устройство» станет доступна всем бета-тестерам. Когда опция появится в публичной версии WhatsApp, не сообщается.

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