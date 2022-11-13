В WhatsApp для Android появилась новая функция

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.24.18 появился новый режим, который позволяет использовать одну учетную запись сразу на нескольких устройствах под управлением ОС от Google. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что новая функция получила название «Привязать устройство». Найти ее можно в настройках мессенджера. После активации на экране гаджета появляется QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона или планшета, что позволит автоматически войти в аккаунт.
По данным WABetaInfo, в новом режиме к одной учетной записи одновременно можно подключить до четырех смартфонов или планшетов. При этом на всех устройствах автоматически синхронизируются новые сообщения и уже имеющиеся истории переписок.
Бета-версию 2.22.24.18 можно скачать из Google Play. Правда, на данный момент она доступна не во всех странах. В WABetaInfo считают, что со временем функция «Привязать устройство» станет доступна всем бета-тестерам. Когда опция появится в публичной версии WhatsApp, не сообщается.