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19 минут назад

Большинство россиян уверено: Россия заменит все иностранные технологии

Ferra.ru

Как сообщает “Коммерсантъ”, ссылаясь на данные опроса банка “Открытие”, 75% респондентов уверены, что Россия сможет заменить утраченные иностранные технологии. 10% в это не верят, 15% – затруднились с ответом.

Большинство россиян уверено, что Россия заменит все иностранные технологии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Опрос проводился с 27 октября по 7 ноября. В нем приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Так, около 60% людей считает, что Россия сможет решить относящиеся к технологиям проблемы, созданные санкциями, а 15% опрошенных полагаются на параллельный импорт.

Если говорить о сроках, то 36% считают, что импортозамещение займет не более 2 лет, 31% считает, что не менее 5 лет, а 18% - что более 5 лет. И лишь 5% уверены, что замещение не даст результатов.

Также 39% опрошенных считают, что дефицита кадров в российской ИТ-индустрии не будет, 34% – что дефицит все же проявится.

Качество российских ИТ-специалистов 50% респондентов оценивает как высокое, 36% - как среднее, а 7% - как низкое.

Наука и техника,Коммерсант,ФК Открытие,
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