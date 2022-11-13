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18 минут назад

GSMArena: бюджетник Google Pixel 7a получит 90-герцовый экран и беспроводную зарядку

Газета.Ruиещё 1

Смартфон Google Pixel 7а получит такие флагманские характеристики, как 90-герцовый экран и беспроводная зарядка. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на новый отчет дата-майнера Кубы Войцеховски. По данным Войцеховски, Pixel 7а также получит более продвинутую по отношению к Pixel 6a камеру.

Журналисты рассекретили характеристики бюджетного смартфона Google
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изучив драйверы устройства Google c кодовым названием lynx (предполагается, что под ним скрывается Pixel 7a, – прим. ред.), Войцеховски выяснил, что новинка получит два основных фотомодуля: широкоугольный Sony IMX787 и ультраширокоугольный IMX712. Для сравнения, в Pixel 6a используются более старые сенсоры Sony IMX363 и IMX386. В GSMArena считают, что благодаря этому обновлению Pixel 7a будет делать более качественные снимки, чем Pixel 6a.

Кроме того, изучение технических материалов Google показало, что Pixel 7a получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, а также беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Ни тем, ни другим устройства а-серии текущего поколения похвастаться не могут.

Когда именно Google представит Pixel 7а и какой ценник он получит, не сообщается. Однако точно известно, что новинка будет стоит дешевле Pixel 7 из флагманского модельного ряда, за который Google просит $600 (примерно 36 тыс. руб.).

Наука и техника,Google,
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