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19 минут назад

Huawei опровергла слухи о возвращении процессора Kirin в флагманские смартфоны P60

Ferra.ru

В 2021 году Министерство торговли США запретило заводам, использующим американские технологии, поставлять чипы Huawei. Из-за этого пострадали фирменные процессоры компании Kirin. Тем не менее в последнее время ходили слухи о новой модели чипсета Huawei. Теперь компания их опровергла.

Huawei опровергла слухи о возвращении процессора Kirin в флагманские смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Слух о новом процессоре Kirin для флагманской серии P60 2023 года появился ещё в июле. Чип якобы собирались производить с использованием 14-нм техпроцесса на китайском предприятии SMIC. PhoneArena пишет, что таких планов у компании нет.

При этом, конечно, Huawei лучше продолжать использовать чипы 4G Snapdragon. Они производятся с использованием усовершенствованного 5-нм технологического процесса TSMC. Такие процессоры явно будут смотреться уместнее в премиальных смартфонах.

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