Huawei опровергла слухи о возвращении процессора Kirin в флагманские смартфоны

В 2021 году Министерство торговли США запретило заводам, использующим американские технологии, поставлять чипы Huawei. Из-за этого пострадали фирменные процессоры компании Kirin. Тем не менее в последнее время ходили слухи о новой модели чипсета Huawei. Теперь компания их опровергла.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Слух о новом процессоре Kirin для флагманской серии P60 2023 года появился ещё в июле. Чип якобы собирались производить с использованием 14-нм техпроцесса на китайском предприятии SMIC. PhoneArena пишет, что таких планов у компании нет.