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36 минут назад

Маск сообщил о возможном возвращении Twitter Blue

Lenta.ru

Премиальная подписка Twitter Blue вернется в конце следующей недели, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети.

Маск сообщил о возможном возвращении Twitter Blue
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда вернется Twitter Blue?» — спросил один из пользователей социальной сети.

«Наверное, в конце следующей недели», — ответил бизнесмен.

Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

В конце октября Маск заявил, что намерен сделать платной верификацию пользователей в соцсети. Глава соцсети дал указание добавить в подписку Twitter Blue, благодаря которой юзеры получают дополнительные возможности, функцию верификации, то есть признания аккаунта подлинным.

Наука и техника,Илон Маск,
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