Из экзотического состояния материи создали аналог Вселенной

Ученые Гейдельбергского университета (Германия) создали в лаборатории аналог ранней Вселенной, используя охлажденные до экстремальных температур атомы калия, сформировавшие экзотическое состояние материи — конденсат Бозе-Эйнштейна. Эта модель была использована для изучения квантовых флуктуаций, которые могли бы сыграть важную роль во время инфляции — резкого расширения пространства после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Известно, что распространение волн в потоке как обычной жидкости, так и в жидкости, свойства которой зависят от макроскопических квантовых эффектов, может служить близким аналогом поведения квантового поля в пространстве-времени. Например, ученые проводили эксперименты с жидкими потоками, скорость которых переходила от дозвуковых к сверхзвуковым значениям для имитирования горизонта событий черной дыры. В новой работе ученые показали, что для имитации квантовых эффектов в расширяющейся Вселенной можно использовать неподвижную сверхтекучую жидкость.

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В ходе эксперимента был создан плоский конденсат Бозе-Эйнштейна из 23 тысяч атомов калия-39 внутри магнитной ловушки. Бозе-конденсат — это состояние материи, которое возникает, когда частицы или атомы, относящиеся к бозонам, охлаждают почти до абсолютного нуля, в данном случае до нескольких десятков нанокельвинов. Бозоны способны находиться в одном и том же основном квантовом состоянии (грубо говоря, их принципиально нельзя отличить одну от другой) и ведут себя подобно одной «размытой» частице, что создает квантовые эффекты, видимые невооруженным глазом. Одним из таких эффектов является сверхтекучесть — способность жидкости обтекать узкие барьеры без трения.

В Бозе-конденсате роль квантовых полей играли фононы — квазичастицы, представляющую собой неделимую порцию энергии или квант согласованного колебательного движения атомов. Ученые регулировали плотность конденсата таким образом, чтобы фононы распространялись в нем в соответствии с определенной геометрией пространства-времени, называемой метрикой Фридмана-Лемэтра-Робертсона-Уокера (FLRW) или Вселенной Фридмана. Это космологическая модель, основанная на общей теории относительности Эйнштейна, описывает нестационарную Вселенную, которая может сжиматься или расширяться.