В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Руководители поисковых технологий Apple ушли из компании и вернулись в Google

Ferra.ruиещё 1

Около четырёх лет назад Apple купила стартап Laserlike. Его основали выходцы из Google — Ананд Шукла, Шринивасан Венкатачари и Стивен Бейкер.

Руководители поисковых технологий Apple ушли из компании и вернулись в Google
Фото: Ferra.ruFerra.ru

После поглощения, трое из них встали у руля поискового отдела в Apple, штат которого насчитывал 200 человек. Результатом их работы стала собственная поисковая служба, которую компания запустит уже через четыре года. По крайней мере, такие сроки называют инсайдеры.

Теперь же стало известно, что эта же четвёрка покинула стены яблочной корпорации. И всё ради того, чтобы вернуться под крыло Google. Венкатачари займёт пост вице-президента по инженерным вопросам.

Бейкер и Шукла начнут работу в команде Джеймса Маньике — старшего вице-президента по технологиям и общественным вопросам.

Наука и техника,Стивен Бейкер,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители