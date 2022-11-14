Руководители поисковых технологий Apple ушли из компании и вернулись в Google

Около четырёх лет назад Apple купила стартап Laserlike. Его основали выходцы из Google — Ананд Шукла, Шринивасан Венкатачари и Стивен Бейкер.

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После поглощения, трое из них встали у руля поискового отдела в Apple, штат которого насчитывал 200 человек. Результатом их работы стала собственная поисковая служба, которую компания запустит уже через четыре года. По крайней мере, такие сроки называют инсайдеры.

Теперь же стало известно, что эта же четвёрка покинула стены яблочной корпорации. И всё ради того, чтобы вернуться под крыло Google. Венкатачари займёт пост вице-президента по инженерным вопросам.