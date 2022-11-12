В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
45 минут назад

Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем

Lenta.ruиещё 1

Руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян назвал способ, позволяющий распознать слежку смартфона за владельцем. О нем он рассказал агентству «Прайм».

Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем
Фото: ТАССТАСС

Эксперт пояснил, что разработано множество программ, способных передавать конфиденциальную информацию о пользователе смартфона третьим лицам. Выявить работу этих приложений можно по нескольким признакам.

«К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается», — уточнил Закарян.

По словам специалиста, есть несколько методов, чтобы проверить телефон на наличие слежки. Он посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, идет ли какая-либо переадресация с вашего смартфона. Кроме того, необходимо понять, не появились ли у вас программы-шпионы. Сделать это можно при помощи специальных приложений для их поиска, уточнил Закарян.

Ранее стало известно об угрозе взлома смартфона при включенном Bluetooth. Сообщалось, что соединение дает возможность подключиться к телефону, а также позволяет мошенникам перехватить и заменить передаваемые данные.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители