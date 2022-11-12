Назван способ распознать слежку смартфона за владельцем

По словам специалиста, есть несколько методов, чтобы проверить телефон на наличие слежки. Он посоветовал набрать команду *#21#, чтобы определить, идет ли какая-либо переадресация с вашего смартфона. Кроме того, необходимо понять, не появились ли у вас программы-шпионы. Сделать это можно при помощи специальных приложений для их поиска, уточнил Закарян.