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37 минут назад

Корабль "Тяньчжоу-5" осуществил рекордно быструю стыковку с орбитальной станцией КНР

ТАССиещё 4

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" в субботу впервые в ускоренном режиме успешно осуществил автоматическую стыковку с орбитальной станцией КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Китайский космический грузовик установил мировой рекорд
Фото: CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /

По его сведениям, стыковка "Тяньчжоу-5" по времени установила мировой рекорд. Она произошла в 12:10 по пекинскому времени (07:10 мск) - примерно через два часа после старта с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Таким образом, стыковка была осуществлена более чем в три раза быстрее, чем у корабля "Тяньчжоу-4". Он был отправлен на орбиту в мае и состыковался через семь часов после запуска.

"Этот технологический прорыв имеет важное значение для повышения уровня стыковки китайских космических аппаратов. Благодаря ему улучшились возможности для снабжения станции в чрезвычайных ситуациях", - прокомментировало управление.

Ракета-носитель CZ-7 Y6 с "Тяньчжоу-5" была запущена в 10:03 по пекинскому времени (05:03 мск). "Тяньчжоу-5" доставил на станцию продовольствие, оборудование и вещи команды космического корабля "Шэньчжоу-15", который, как ожидается, отправится на орбиту в конце ноября.

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Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме уже к концу текущего года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

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