Китайский космический грузовик установил мировой рекорд

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" в субботу впервые в ускоренном режиме успешно осуществил автоматическую стыковку с орбитальной станцией КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /

По его сведениям, стыковка "Тяньчжоу-5" по времени установила мировой рекорд. Она произошла в 12:10 по пекинскому времени (07:10 мск) - примерно через два часа после старта с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Таким образом, стыковка была осуществлена более чем в три раза быстрее, чем у корабля "Тяньчжоу-4". Он был отправлен на орбиту в мае и состыковался через семь часов после запуска.

"Этот технологический прорыв имеет важное значение для повышения уровня стыковки китайских космических аппаратов. Благодаря ему улучшились возможности для снабжения станции в чрезвычайных ситуациях", - прокомментировало управление.

Ракета-носитель CZ-7 Y6 с "Тяньчжоу-5" была запущена в 10:03 по пекинскому времени (05:03 мск). "Тяньчжоу-5" доставил на станцию продовольствие, оборудование и вещи команды космического корабля "Шэньчжоу-15", который, как ожидается, отправится на орбиту в конце ноября.