Ученый предрек гибель почти всего человечества от COVID

Сегодня наибольшая опасность всем странам мира исходит от COVID-19, человечество погибнет от разновидности коронавируса с уровнем смертности 90%, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

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По его словам, «атомная эра» закончилась, так как «убьют нас с вами другим путем». Эксперт заявил, что придет COVID-19 со смертностью 90%. В этом случае из десяти человек умрут девять. Ковальчук считает, что «биоопасность стала главным» в сегодняшних реалиях.

По мнению президента института, в настоящее время в мире существует две основные угрозы — кибер- и биоопасность. Первую можно решить, «выключив рубильник», а со второй справиться нельзя. Он отметил, что «американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями». Для начала США могут делать эндемичные вирусы, которые убивают скот, подрывают сельское хозяйство.

«Вот африканская чума свиней — рукотворное дело», — заявил эксперт.

Сегодня мир ведет борьбу за ресурсы, и при сохранении текущего технологического уклада страны ждет «кровавая бойня» за доступ к ним. Прежде всего, это коснется питьевой воды.