Крупная солнечная буря вызвала на Марсе световое шоу

MAVEN — миссия Mars Atmosphere and Volatile Evolution — является единственным объектом на Марсе, способным одновременно наблюдать за активностью Солнца и реакцией разреженной марсианской атмосферы. Анализ и моделирование солнечных извержений в режиме реального времени Марса также позволили команде MAVEN правильно предсказать, когда развивающаяся солнечная буря достигнет Красной планеты.

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Точное прогнозирование космической погоды имеет решающее значение для защиты текущих миссий и будущих исследователей Красной планеты, поскольку, в отличие от Земли, на Марсе отсутствует глобальное магнитное поле, защищающее от разрушительной радиации, которую могут принести солнечные бури.

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27 августа активная область на Солнце произвела серию солнечных вспышек. Вспышечная активность сопровождалась корональными выбросами массы и мощным взрывом газа. Этот выброс вызвал одно из самых ярких событий частиц солнечной энергии (SEP), которое когда-либо наблюдал космический аппарат MAVEN. SEP, которые были ускорены перед выбросом, были замечены на Марсе детектором MAVEN SEP. Приборы MAVEN смогли измерить силу солнечной бури.

Частицы, выброшенные солнечной бурей, бомбардировали атмосферу Марса, вызывая яркие полярные сияния в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Прибор MAVEN Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) наблюдал два типа полярных сияний: рассеянное и протонное.

Сумедха Гупта, аспирант-исследователь из команды IUVS в Лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо в Боулдере, впервые заметила совпадение во время своей обычной проверки поступающих данных через несколько дней после события: «Я была так удивлена, увидев протонное сияние одновременно с рассеянным, потому что такого раньше никогда не случалось. Они оба увеличиваются с солнечной активностью, поэтому мы надеемся, что это будет продолжаться!»