Microsoft призналась в проблеме со свежим обновлением Windows 11

Некоторое время назад пользователи, установившие Windows 11 22H2 начали жаловаться на падение производительности их компьютеров в играх. Спустя какое-то время, с официальным комментарием вышла сама Microsoft.

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Игроки по всему миру отметили, что после апдейта системы, они столкнулись с жёсткими просадками fps, а также различными дёрганьями и сбоями. При этом изначально многие предполагали, что виной всему видеокарты NVIDIA.

Практически сразу после этого производитель видеокарт выпустил срочную бета-версию драйвера, призванного устранить проблему. Но затем уже представители Microsoft заяили, что проблема затрагивает куда более широкий спектр оборудования.

Некоторые игры и приложения могут иметь более низкую, чем ожидалось, производительность или «дёргаться» в версии 22H2 Windows 11 <...> Затронутые игры и приложения непреднамеренно включают функции отладки производительности GPU, не предназначенные для использования потребителями. Microsoft