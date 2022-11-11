Раскрыт вред взрывов на «Северных потоках» для климата

Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук раскрыли вред от взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море. В статье, опубликованной в журнале Advances in Atmospheric Sciences, сообщается, что объем выброшенного в атмосферу природного газа внесет незначительный вклад в глобальное потепление.

Первоначальные оценки указывали на то, что в первые дни после повреждения газопроводов в атмосферу было выброшено около 0,5 миллиона тонн метана, который является более мощным парниковым газом, чем диоксид углерода. Однако последующие исследования показали, что объем утечки был намного меньше, чем предполагалось ранее. Китайские ученые из Нанкинского университета представили более точную оценку в 0,22 ± 0,03 миллиона тонн, исходя из спутниковых данных высокого разрешения.

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Хотя это значение является самым большим единоразовым выбросом метана в истории человечества, который в два раза превосходит утечку при аварии в каньоне Алисо в Калифорнии в 2015 году, ежегодные выбросы метана, приходящийся на нефтегазовый сектор, оценивается в 70 миллионов тонн в период с 2008 по 2017 годы. Утечка из «Северных потоков», которая продолжалась около недели, эквивалентна лишь однодневному объему выбросов.

Согласно шестому оценочному докладу МГЭИК, метан постепенно удаляется из атмосферы в результате реакции с гидроксильным радикалами, в результате чего срок жизни этого газа составляет 10-12 лет, что намного меньше углекислого газа, чей срок жизни достигает нескольких столетий. Это ограничивает воздействие метана на климат, поэтому ученые оценили этот эффект косвенно, рассчитав потенциал потепления в ближайшие 20 лет, который равен полной энергии, захваченной природным газом за время его существования в атмосфере. По оценкам специалистов, выброшенный метан приведет к накоплению всего 0,000036 ватт на квадратный метр поверхности.