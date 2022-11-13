Как правильно сидеть за ноутбуком, чтобы не болела спина

Ноутбуки — полезная, но не самая удобная вещь на свете. Неправильная осанка и недостаток эргономики при работе за ноутбуком могут нанести ущерб вашему здоровью точно так же, как и неудобный компьютерный стол. Портал howtogeek.com рассказал, как правильно организовать рабочее место, чтобы не страдать от проблем со спиной.

Фото: ТАСС ТАСС

Не раскладывайте ноутбук на коленях

Видео дня

Для каких-либо быстрых задач ноутбук можно ненадолго разместить на коленях, но если вы собираетесь долго над чем-то работать, то это отличный способ получить больную спину, согнувшись в три погибели. Столы для персональных компьютеров неспроста располагают клавиатуру, мышь и монитор примерно на уровне груди.

Используйте стол подходящей высоты

Вне зависимости от того, за каким столом вы сидите, клавиатура должна находиться на такой высоте, чтобы ваши локти были согнуты примерно на 90 градусов. Они не должны свисать с края стола, и вы не должны тянуться до клавиатуры вверх. Иначе, со временем, ваши запястные каналы могут пострадать. Если вам не хватает высоты, попробуйте поставить ноутбук на книги; если вы слишком низко, то приподнимите стул или положите на него подушку, чтобы сидеть чуть повыше.

Подыщите себе эргономичное кресло

На хорошее офисное кресло не обязательно тратить целое состояние, но, поверьте, эргономичное рабочее место хорошо скажется на вашем здоровье. Идеальное кресло должно надежно поддерживать поясницу и спину, для чего, например, можно купить специальные ортопедические подушки.

Приподнимите ноги

Это не совсем обязательный пункт, но, когда вы сидите за компьютером, постарайтесь приподнять кресло, чтобы ваши ноги не упирались в пол. Если вам есть, что подложить под ступни, то будет отлично: это может быть какая-нибудь ненужная подставка, коробка или специальная подушка. Подобные вещи помогают сохранить нормальную циркуляцию крови.

Поднимите монитор

Если вы расположите экран ноутбука примерно на высоте глаз, то вам не постоянно напрягать шею, чтобы смотреть сверху вниз. Для этой цели компьютер можно поставить, опять же, на стопку книг. Это временное и весьма кустарное решение, но оно повысит комфорт: если вам понравится, то потом можно купить полноценную подставку для ноутбука.

Подключите мышь и клавиатуру

Этот совет прямо вытекает из предыдущего. Если вы поднимите ноутбук на уровень глаз, это облегчит нагрузку на шею, но создаст другие неудобства: до клавиатуры и тачпада будет сложнее дотянуться. К счастью, подобную проблему легко решает периферия, причем как проводная, так и беспроводная. Более того, клавиатуры для ПК зачастую значительно комфортнее и надежнее ноутбучных; сравнивать удобства тачпада и нормальной мыши в принципе бессмысленно.

Подумайте о покупке внешнего монитора

Само собой, вы всегда можете подыскать ноутбук с большей диагональю экрана, но это не совсем практичное решение. Вместо того, чтобы переплачивать за абсолютно новый компьютер, подумайте о покупке внешнего монитора: он обойдется дешевле, но обеспечит куда больший комфорт для чтения и работы. Более того, вы можете использовать экран ноутбука и подключенный монитор одновременно для многозадачности, распределив нужные окна между устройствами.

Док-станция сделает вашу жизнь проще