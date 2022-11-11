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1 час назад

Telegram разрешил пользователям продавать свои юзернеймы

Газета.Ru

Пользователи мессенджера Telegram получили возможность продавать свои юзернеймы на специальном аукционе Fragment. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на уведомление от Telegram.

Telegram разрешил пользователям продавать свои юзернеймы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пользователям Telegram теперь доступны покупка и продажа коротких, легко запоминающихся публичных имен вида @username. Такие имена можно использовать как для личных аккаунтов, так и в качестве ссылок на публичные группы и каналы... Аукционы за лучшие имена — например @Paul, @Mary и @Club — уже идут на платформе Fragment» – цитирует агентство Telegram.

Для покупки или продажи юзернейма нужно перейти на официальный сайт Fragment и авторизоваться там через аккаунт Telegram. Далее следует привязать к аккаунту TON-кошелек и перейти в раздел Non Collectable Username. В нем пользователь обнаружит все свои ники, которые можно выставить на продажу.

Чтобы юзернейм появился на аукционе, пользователь должен сделать первую ставку в размере 10 TON (850 руб.). Если впоследствии никнейм никто не купит, его вернут пользователю вместе с половиной первой ставки.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Telegram появилась возможность привязки нескольких юзернеймов к одному аккаунту.

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