Oppo выпустит рекордно легкий складной смартфон

Новый складной смартфон Oppo Find N должен поступить в продажу в декабре, и, по последним слухам, он будет самым лёгким в своём классе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам инсайдера Ice Universe, устройство будет весить менее 240 граммов, то есть оно будет на 15% легче предшественника. Смартфон также будет значительно легче конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Fold4, Hauwei Mate X2, Xiaomi Mix Fold 2 и vivo X Fold+.

Отмечается, что устройство будет даже легче, чем некоторые классические телефоны, в том числе iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max.