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22 минуты назад

Oppo выпустит рекордно лёгкий складной смартфон

Ferra.ru

Новый складной смартфон Oppo Find N должен поступить в продажу в декабре, и, по последним слухам, он будет самым лёгким в своём классе.

Oppo выпустит рекордно легкий складной смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам инсайдера Ice Universe, устройство будет весить менее 240 граммов, то есть оно будет на 15% легче предшественника. Смартфон также будет значительно легче конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Fold4, Hauwei Mate X2, Xiaomi Mix Fold 2 и vivo X Fold+.

Отмечается, что устройство будет даже легче, чем некоторые классические телефоны, в том числе iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max.

Ice Universe предположил, что Oppo могла использовать новые материалы, чтобы достичь этой цели.

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