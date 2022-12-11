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15 минут назад

Один, два, три и много: ученые выяснили, что мухи умеют считать

Мария Иванова

Американская лаборатория Колд-Спринг-Харбор провела необычное исследование: специалисты выяснили, как работает память мушек-дрозофилов. Согласно научной работе, опубликованной в журнале Nature Communications, насекомые способны запоминать, сколько раз они ощущали те или иные запахи.

Один, два, три и много: ученые выяснили, что мухи умеют считать
Фото: Katja SchulzKatja Schulz

Если человеческий мозг содержит бесчисленное множество нейронов, отвечающих за связи и реакции, то мозг мушек-дрозофилов состоит всего примерно из 100 000. Этот нюанс позволяет подробно изучить причинно-следственные связи и процессы, проходящие в мозге, на клеточном уровне. Специалисты подвергли мушек воздействию как новых, так и знакомых запахов: эксперимент показал, что дрозофилы помнят запахи, которые они ощущали один раз, два, три и «множество». Иными словами, память насекомых делит раздражители на четыре категории.

Авторы работы надеются, что в будущем этот опыт поможет им выяснить, как именно болезни Альцгеймера и Паркинсона влияют на механики человеческой памяти.

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