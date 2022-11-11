Как правильно хранить электросамокат зимой: инструкция

С наступлением холодов владельцам электросамокатов самое время позаботиться о том, где и как оставить транспортное средство на зиму. Чтобы ваш самокат без проблем пережил зимовку, мы составили инструкцию о том, где лучше его оставить и как правильно подготовить его к длительному хранению.

Где лучше хранить электросамокат в холодную погоду

Электросамокаты весьма компактны, поэтому зачастую их можно без каких-либо неудобств хранить в помещении: некоторые модели даже поместятся в шкаф в сложенном виде. Для зимовки подойдет любое отапливаемое помещение, где температура не падает ниже 10 градусов по Цельсию. Оно должно быть сухим, хорошо вентилируемым и желательно чистым, чтобы пыль и грязь не оседали на самокате. Никогда не оставляйте электросамокат в холодных, влажных или легко затопляемых помещениях. Также не рекомендуем бросать его прямо рядом с источником тепла. Ниже приведен список мест, где не стоит хранить электросамокат зимой.