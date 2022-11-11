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1 час назад

Как правильно хранить электросамокат зимой: инструкция

Мария Иванова

С наступлением холодов владельцам электросамокатов самое время позаботиться о том, где и как оставить транспортное средство на зиму. Чтобы ваш самокат без проблем пережил зимовку, мы составили инструкцию о том, где лучше его оставить и как правильно подготовить его к длительному хранению.

Как правильно хранить электросамокат зимой: инструкция
Фото: ТАССТАСС

Где лучше хранить электросамокат в холодную погоду

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Электросамокаты весьма компактны, поэтому зачастую их можно без каких-либо неудобств хранить в помещении: некоторые модели даже поместятся в шкаф в сложенном виде. Для зимовки подойдет любое отапливаемое помещение, где температура не падает ниже 10 градусов по Цельсию. Оно должно быть сухим, хорошо вентилируемым и желательно чистым, чтобы пыль и грязь не оседали на самокате. Никогда не оставляйте электросамокат в холодных, влажных или легко затопляемых помещениях. Также не рекомендуем бросать его прямо рядом с источником тепла. Ниже приведен список мест, где не стоит хранить электросамокат зимой.

  • Помещения с высокой влажностью воздуха, вроде подвалов, могут привести к появлению плесени.
  • Неутепленные чердаки или гаражи, где перепады температур в течение года способны нанести серьезные повреждения пластиковым компонентам самоката.
  • Помещения, где хранятся пестициды и любые другие едкие химикаты: эти вещества могут незаметно впитаться в пластиковые и резиновые компоненты.
  • Помещения, где прямой солнечный свет и другие источники тепла могут повредить самокат.

Как подготовить электросамокат к зимовке

  • Тщательно осмотрите самокат на предмет технических неполадок. Проверьте, нет ли на нем царапин, вмятин, трещин или других повреждений.
  • Почистите самокат от пыли, грязи и воды, которые могут вызвать коррозию во время зимы. Если эти вещества попадут внутрь конструкции, они способны повредить электронные компоненты устройства.
  • Как следует высушите самокат в течение суток и обработайте каркас воском, чтобы защитить его от возможной ржавчины.
  • Смажьте силиконовой смазкой все движущиеся механические части, такие как ось колеса, тормозные диски, подножку, складывающий механизм и резиновые соединители. Не забудьте покрыть колеса слоем смазки, чтобы на шинах не сформировались микротрещины.
  • Зарядите или разрядите батарею примерно до 50%. Если она отсоединяется, лучше отключите аккумулятор и храните его в тепле. Если нет, то батарею самоката желательно подзаряжать до 50% хотя бы раз в месяц.
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