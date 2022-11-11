В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
26 минут назад

В Финляндии изобрели браслет для борьбы с алкоголизмом

Вести Подмосковья

В Финляндии нейробиологи создали браслет HentoTouch для борьбы с алкогольной зависимостью. Планируется, что его будут применять вкупе с иными видами лечения заболевания. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В Финляндии изобрели браслет для борьбы с алкоголизмом
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Как уточняется, браслет стимулирует нервную систему человека через контакт с кожей, уменьшая интерес к спиртному. Применение подобной технологии обеспечивает ощущение прикосновения к телу человека. В итоге у него сокращается уровень стресс. Неустойчивое эмоциональное состояние зачастую становится основной причиной злоупотребления алкоголем

При этом для достижения результата человеку не нужно будет носить браслет в течение всего дня. Необходимо использовать устройство несколько часов. В дальнейшем HentoTouch намерены протестировать в борьбе с игроманией.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители