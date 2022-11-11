В Финляндии изобрели браслет для борьбы с алкоголизмом

В Финляндии нейробиологи создали браслет HentoTouch для борьбы с алкогольной зависимостью. Планируется, что его будут применять вкупе с иными видами лечения заболевания. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Как уточняется, браслет стимулирует нервную систему человека через контакт с кожей, уменьшая интерес к спиртному. Применение подобной технологии обеспечивает ощущение прикосновения к телу человека. В итоге у него сокращается уровень стресс. Неустойчивое эмоциональное состояние зачастую становится основной причиной злоупотребления алкоголем