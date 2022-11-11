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21 минуту назад

Business Insider: в случае перегрева iPhone может помочь авиарежим

Газета.Ru

Портал Business Insider собрал ряд рекомендаций, которые могут помочь владельцам iPhone, чье устройство перегревается без особых причин. Одним из таких советов стало использование авиарежима.

Что делать в случае перегрева iPhone
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Постоянное подключение к интернету может быть источником перегрева. Если дело в этом, что включение режима полета поможет вам с этой проблемой», — рекомендует автор статьи.

Кроме того, существуют базовые рекомендации, соблюдение которых поможет избежать перегрева, например, регулярно перезагружать свой iPhone и закрывать все приложения, находящиеся в фоновом режиме. Не будет лишним отключить функцию автоматического обновления запущенных приложений, которое помогает, например, социальным сетям регулярно проверять обновления и искать новый контент.

Также решить проблему перегрева может автоматическая яркость экрана, которая снизит энергопотребление. Пользователям также рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение смартфона и использовать только официальные зарядные адаптеры Apple.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple ограничила работу популярной функции iPhone из-за китайской цензуры.

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