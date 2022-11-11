Что делать в случае перегрева iPhone

Портал Business Insider собрал ряд рекомендаций, которые могут помочь владельцам iPhone, чье устройство перегревается без особых причин. Одним из таких советов стало использование авиарежима.

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«Постоянное подключение к интернету может быть источником перегрева. Если дело в этом, что включение режима полета поможет вам с этой проблемой», — рекомендует автор статьи.

Кроме того, существуют базовые рекомендации, соблюдение которых поможет избежать перегрева, например, регулярно перезагружать свой iPhone и закрывать все приложения, находящиеся в фоновом режиме. Не будет лишним отключить функцию автоматического обновления запущенных приложений, которое помогает, например, социальным сетям регулярно проверять обновления и искать новый контент.

Также решить проблему перегрева может автоматическая яркость экрана, которая снизит энергопотребление. Пользователям также рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение смартфона и использовать только официальные зарядные адаптеры Apple.