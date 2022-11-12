Древнейшие строматолиты Земли помогут в  поисках жизни на Марсе

Самые ранние морфологические следы жизни на Земле часто весьма противоречивы, потому что небиологические процессы могут приводить к образованию относительно похожих структур, и, к тому же, такие окаменелости часто подвергались значительным изменениям и метаморфизму.

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В статье, опубликованной в журнале Geology, используется ряд передовых двух- и трехмерных аналитических методов для установления биологического происхождения старейших строматолитов Земли из формации Дрессер возрастом 3,48 миллиарда лет, обнаруженных в районе Пилбара, Западная Австралия. Хотя эти строматолиты подверглись серьезному диагенезу и выветриванию и не сохранили никаких органических материалов, команда, возглавляемая доктором Кейрон Хикман-Льюис из Музея естественной истории в Лондоне, использовала оптическую и электронную микроскопию, элементарную геохимию, рамановскую спектроскопию и лабораторную и синхротронную томографию для выявления характеристик, указывающих на биологическое происхождение.

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Команда смогла достичь первых субмикронных размеров пикселей и вокселей для визуализации микроструктур докембрийского строматолита с помощью фазово-контрастной визуализации с использованием канала луча SYRMEP на синхротроне Elettra. Это позволило идентифицировать неоднородную морфологию слоев, пустые пространства, возникающие в результате дегазации разлагающихся органических материалов, и столбообразные вертикальные структуры, интерпретируемые как микробная палисадная структура, общий показатель фототрофного роста.

Строматолиты формации Дрессер были в основном заменены гематитом (оксидом железа) из-за недавнего выветривания. Хотя это делает невозможным органический геохимический анализ, этот состав имеет большое значение для поиска жизни на Марсе.