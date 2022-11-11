На пляже Испании найдены следы неизвестного древнего вида людей

Антропологи из Севильского университета и Университета Уэльвы обнаружили на пляже в Испании следы неизвестного вида древнего человека, оставленные около 300 тыс. лет назад. Работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

Находка была сделана на юге страны – побережье Атлантического океана, пляже Маталасканьяс. Возраст следов был установлен с помощью оптически стимулируемого люминесцентного датирования. Результаты указывают на средний плейстоцен, в который происходили климатические изменения. Следы были оставлены между теплым периодом (360-300 тыс. лет назад) и холодным (300-240 тыс. лет назад).

В тот период уровень моря был ниже на 60 метров, и береговая линия была на 20 км дальше — древние люди жили в долине, а не на берегу моря. Вероятно, охлаждение климата заставило древних людей переселиться на юг.