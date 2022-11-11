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32 минуты назад

На пляже Испании найдены следы неизвестного древнего вида людей, оставленные 300 тыс. лет назад

Антропологи из Севильского университета и Университета Уэльвы обнаружили на пляже в Испании следы неизвестного вида древнего человека, оставленные около 300 тыс. лет назад. Работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

На пляже Испании найдены следы неизвестного древнего вида людей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Находка была сделана на юге страны – побережье Атлантического океана, пляже Маталасканьяс. Возраст следов был установлен с помощью оптически стимулируемого люминесцентного датирования. Результаты указывают на средний плейстоцен, в который происходили климатические изменения. Следы были оставлены между теплым периодом (360-300 тыс. лет назад) и холодным (300-240 тыс. лет назад).

В тот период уровень моря был ниже на 60 метров, и береговая линия была на 20 км дальше — древние люди жили в долине, а не на берегу моря. Вероятно, охлаждение климата заставило древних людей переселиться на юг.

Ученые нашли более трехсот следов взрослых и детей, из которых 10% считаются хорошо сохранившимися. Это самая крупная находка по количеству отпечатков ног. Кроме того, нигде в мире нет следов, датируемых именно этим периодом. По форме следов ученые установили, что их оставили не неандертальцы, а какой-то другой вид древнего человека.

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