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36 минут назад

WP: глава отдела модерации и безопасности Twitter покинул свой пост

ТАСС

Руководитель отдела модерации и безопасности Twitter Йоэль Рот оставил свою должность. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

Глава отдела модерации и безопасности Twitter покинул свой пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет издание, увольнение Рота стало неожиданностью, поскольку топ-менеджер поддерживал компанию в ее стремлении убедить пользователей и рекламодателей в том, что сервис не будет "бесплатным для всех".

Кроме того, из компании ушли глава службы безопасности, директор по вопросам конфиденциальности и директор по соблюдению нормативных требований. Как отмечает The Washington Post, это связано с опасениями по поводу политики нового главы компании Илона Маска, решившего провести массовые увольнения. По сведениям газеты, разворачивающиеся вокруг сервиса события попали под пристальное внимание главного надзорного органа - Федеральной торговой комиссии США. Она готова принять меры в случае нарушения компанией установленных правил, связанных с обеспечением приватности и безопасности данных, пишет The Washington Post.

Ранее американский портал Platformer со ссылкой на источники сообщил, что руководство соцсети рассматривает возможность введения платного доступа.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Маск в ходе своего первого обращения к сотрудникам компании сказал, что она может обанкротиться, если не будет приносить больше денег.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки Маск уволил ряд членов руководства. По данным Bloomberg, предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.

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