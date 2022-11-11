Глава отдела модерации и безопасности Twitter покинул свой пост

Руководитель отдела модерации и безопасности Twitter Йоэль Рот оставил свою должность. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, увольнение Рота стало неожиданностью, поскольку топ-менеджер поддерживал компанию в ее стремлении убедить пользователей и рекламодателей в том, что сервис не будет "бесплатным для всех".

Кроме того, из компании ушли глава службы безопасности, директор по вопросам конфиденциальности и директор по соблюдению нормативных требований. Как отмечает The Washington Post, это связано с опасениями по поводу политики нового главы компании Илона Маска, решившего провести массовые увольнения. По сведениям газеты, разворачивающиеся вокруг сервиса события попали под пристальное внимание главного надзорного органа - Федеральной торговой комиссии США. Она готова принять меры в случае нарушения компанией установленных правил, связанных с обеспечением приватности и безопасности данных, пишет The Washington Post.

Ранее американский портал Platformer со ссылкой на источники сообщил, что руководство соцсети рассматривает возможность введения платного доступа.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Маск в ходе своего первого обращения к сотрудникам компании сказал, что она может обанкротиться, если не будет приносить больше денег.