СМИ: VK планирует купить выпускающую шоу «Что было дальше?» компанию

VK намерена купить продакшен-компанию Medium Quality, которая владеет рядом YouTube-шоу. В настоящее время ведутся переговоры. Об этом пишет Forbes.

информацию подтвердил источник, близкий к аудиторско-консалтинговой компании Kept, которая делала оценку Medium Quality для холдинга VK. В свою очередь, источник в продакшен-компании сообщил, что переговоры с VK ведутся с августа.

Medium Quality владеет YouTube-шоу «Что было дальше?», Big Russian Boss Show, «Я себя знаю!», «Внутри Лапенко», а также видеостриминговой платформой The Hole. Компанией владеет креативный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов. Выручка компании за 2021 год составила около 1,81 млрд руб.

Большую часть выручки приносило шоу «Что было дальше?». Стоимость рекламной интеграции в шоу к осени прошлого года составляла 18 млн руб.