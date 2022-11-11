Компании Грузии и Польши будут совместно выпускать беспилотники

Польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр «Дельта» создали совместное предприятие «Дельта — ВБ», которое будет выпускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Грузии.

Фото: ООО «Омнискай» ООО «Омнискай»

«На основе соглашения, подписанного между «Дельтой интернейшнл» и польской компанией WB Electronics, создано грузино-польское предприятие «Дельта — ВБ»», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что на предприятии будут работать грузинские и польские специалисты. По информации министерства, первый грузинский БПЛА будет выпущен в ближайшее время. Также в Грузии будет основан центр для обучения военнослужащих обращению с БПЛА.